На востоке Москвы уровень сероводорода превысил ПДК

Москва, 17 декабря. На востоке столицы накануне вечером была превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) по сероводороду. Об этом по результатам полученных со станции «Новокосино» измерений сообщил на своем сайте «Мосэкомониторинг».

На 21.00 воскресенья, 16 декабря на востоке Москвы концентрация сероводорода в воздухе достигала 0,0411 миллиграмма на кубический метр, при пороге в 0,007 куб. м. К 2.00 понедельника загрязнение снизилось до 0,0143 куб. м.

Ранее о повышении содержания сероводорода в воздухе сообщала Газета.ru. По данным издания, 6 ноября согласно измерительной станции в Жулебино загрязнение превысило допустимую норму в 2,16 раза и достигло 0,017 миллиграмма на кубический метр.