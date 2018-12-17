Синоптики предупредили москвичей о «морозном тумане»

Москва, 17 декабря. В ночь на понедельник из-за «морозного тумана» в столице до 600-1000 метров ухудшилась видимость. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву опустился так называемый «морозный» туман​​​. Видимость ухудшилась до 600-1000 метров», — цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец сообщил, что туман появился из-за вымерзания из атмосферы водяного пара, которое произошло в результате резкого похолодания. По словам эксперта, такое явление обычно характерно для сурового климата Дальнего Востока и Сибири.

Ранее Газета.ru сообщала, что в Москве ночь с 16 на 17 декабря может стать самой морозной с начала зимы. По данным синоптиков, температура воздуха опустится в столице до минус 19 градусов. В Подмосковье ожидается до 24 градусов мороза.