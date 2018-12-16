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Общество

Москвичей ждут туман и гололедица в ближайшие часы — МЧС РФ

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Москвичей ждут туман и гололедица в ближайшие часы — МЧС РФ

Москва, 16 декабря. Туман и гололедица ожидаются в Москве через несколько часов. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Согласно прогнозам синоптиков, сложные погодные условия сохранятся до понедельника 17 декабря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 17 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров, изморозь, на дорогах гололедица», — указывается в предупреждении.

С учетом сложных погодных условий автолюбителям рекомендуется двигаться на невысокой скорости и увеличить дистанцию от других машин. Кроме того, следует пользоваться светоотражающей одеждой.

Ранее стало известно, что на выходных москвичей ожидают арктические морозы. Температура воздуха в эти дни будет значительно ниже климатической нормы. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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