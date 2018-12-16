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Неизвестные избили и ограбили студента из Франции в центре Москвы

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Неизвестные избили и ограбили студента из Франции в центре Москвы

Москва, 16 декабря. Неизвестные ограбили молодого студента из Франции в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице. 

Сообщение об ограблении поступило в отделение правоохранительных органов утром в субботу, 15 декабря: в районе Большого Златоустинского переулка группа лиц, личность которых на данный момент не установлена, напали на молодого человека 1998 года и избили его, после чего похитили денежные средства в размере 59 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. 

 

Автор: Алексей Громов
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