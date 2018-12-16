Ноутбук взорвался в рюкзаке иностранца в «Шереметьево», ФАН публикует видео

Москва, 16 декабря. У одного из пассажиров московского аэропорта «Шереметьево» взорвался ноутбук в рюкзаке. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Инцидент произошел у стоек регистрации в российской зоне. У пассажира начал дымится рюкзак. Он скинул его на пол, после чего произошел хлопок, и пошел сильный едкий дым из рюкзака. Он загорелся изнутри.

На место прибыли сотрудник полиции и служба безопасности аэропорта. По предварительным данным, произошел взрыв одного из гаджетов пассажира, скорее всего, ноутбука. Сам пассажир не пострадал.