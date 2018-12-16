Туристы вернулись в Москву с проблемного отдыха на Хайнане: опубликовано видео

Москва, 16 декабря. Около 200 туристов вернулись с проблемного отдыха на Хайнане в Москву. Видео огромной очереди на получение багажа публикует Федеральное агентство новостей.

В воскресенье, 16 декабря, в московский аэропорт «Жуковский» с проблемного отдыха на Хайнане вернулись туристы из Кемерово и Петербурга. Гостей из города на Неве не втратили представители Ростуризма. Им предстоит добираться до дома за собственный счет, однако билетов на сегодняшние рейсы уже нет. Вопрос, связанный с тем, где туристы будут ночевать, остается открытым.