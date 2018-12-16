Тела пяти человек нашли в Подмосковье

Москва, 16 декабря. Тела пяти человек нашли в бытовке в Московской области. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Тела людей обнаружили в бытовке, которая расположена рядом со строящейся гостиницей в Подмосковье. По предварительным данным, они отравились газом.

«Следователи рассматривают утечку газа как наиболее вероятную причину гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово», — отметила Врадий.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.