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Тела пяти человек нашли в Подмосковье

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Тела пяти человек нашли в Подмосковье

Москва, 16 декабря. Тела пяти человек нашли в бытовке в Московской области. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Тела людей обнаружили в бытовке, которая расположена рядом со строящейся гостиницей в Подмосковье. По предварительным данным, они отравились газом.

«Следователи рассматривают утечку газа как наиболее вероятную причину гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово»,  — отметила Врадий.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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