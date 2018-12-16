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Пять человек спасли из горящей квартиры в Москве

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Пять человек спасли из горящей квартиры в Москве

Москва, 16 декабря. Сотрудники МЧС спасли пять человек из горящего дома на юго-востоке Москве. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в одной из квартир по адресу улица Маршала Чуйкова поступило в экстренные службы в воскресенье, 16 декабря. Пламя охватило территорию площадью пять квадратных метров.

На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которым удалось ликвидировать возгорание в 12.06. Спасатели вывели из горящей квартиры пять человек.

«Все они переданы для осмотра медикам», — подытожили в ведомстве.

Автор: Алексей Громов
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