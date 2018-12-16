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Автобус влетел в столб на юго‑западе Москвы

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Автобус влетел в столб на юго‑западе Москвы

Москва, 16 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице: автобус влетел в столб. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные от представителя пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Аварию зафиксировали в воскресенье, 16 декабря, на Новоясеневском проспекте: автобус врезался в столб. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. Детали аварии уточняются.

Автор: Алексей Громов
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