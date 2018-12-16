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Ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы в Москве

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Ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы в Москве

Москва, 16 декабря. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Соответствующее сообщение появилось на сайте «Метеовести».

В ночь на понедельник, 17 декабря, ожидается до минус 17 градусов в столице, а в Подмосковье столбик термометра опустится от минус 14 до минус 19 градусов.

«Ближайшая ночь в Москве может стать самой холодной с начала зимы. Пока холоднее всего в столице было 1 декабря, когда минимальная температура воздуха составила минус 15,1 градуса», — отмечается в сообщении.

Горожан просят одеваться теплее и быть максимально аккуратными.

Автор: Алексей Громов
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