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Москвичей ждет морозная и солнечная рабочая неделя

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Москвичей ждет морозная и солнечная рабочая неделя

Москва, 16 декабря. Жителям и гостям российской столицы пообещали морозную, безветренную и солнечную погоду на следующей неделе. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, на следующей неделе столбик термометра будет показывать температуру от трех до пяти градусов ниже нормы. Также ожидается малооблачная и солнечная погода, хрустящий снег.

По ночам прогнозируется минус 14-17 градусов, в Подмосковье будет до минус 20 градусов. В дневное время суток столбик термометра покажет от минус 10 до минус 11 градусов.

К концу недели пойдет небольшой снег. Такая погода связана с тем, что над центром Европейской России задержится антициклон.

Автор: Алексей Громов
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