Собянин заявил о росте потока иностранных туристов в Москву

Москва, 16 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что бизнес в сфере туризма приносит в бюджет столицы достаточно денежных ресурсов. Об это градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что средств хватило бы, к примеру, на полную реализацию программы реновации. Также по словам Собянина, иностранные туристы чаще стали приезжать в Москву.

«Только за счет поступлений в бюджет от туристического бизнеса можно полностью реализовать программу реновации. А это касается почти каждого десятого москвича», — отметил Собянин.

Напомним, ранее Собянин сообщил, что зимний сезон в российской столице для горожан стал самым ярким новогодним праздником.