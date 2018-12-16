Полиция проверяет информацию о похищении девушки в Москве

Москва, 16 декабря. Неизвестные похитили девушку в Москве. Соответствующую информацию передает РЕН ТВ со ссылкой на данные очевидцев.

Группа людей, личность которых на данный момент не установлена, затащили девушку в автомобиль, после чего скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Инцидент произошел на пересечении улиц Россолимо и Фрунзе.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.