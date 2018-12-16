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Неизвестный жестоко избил безработного мужчину в Новой Москве

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Неизвестный жестоко избил безработного мужчину в Новой Москве

Москва, 16 декабря. Уголовное дело возбудили после жестокого избиения мужчины на территории Новой Москвы. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Страшное преступление было совершено 15 декабря на территории жилого дома, расположенного на территории СНТ деревни Дудкино поселка Мосрентген: злоумышленник, личность которого на данный момент не установлена, подошел к безработному мужчине и жестоко его избил. Об этом пишет РИАМО.

Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
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