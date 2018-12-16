Двух человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы

Москва, 16 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в российской столице: загорелась квартира в доме на улице Большая Черкизовская, двоих человек спасли. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, опубликованные на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в воскресенье, 16 декабря, в 10.15: загорелась квартира, расположенная на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на площади около 5 квадратных метров. В 10.30 возгорание удалось ликвидировать. Об этом пишет «Вечерняя Москва».