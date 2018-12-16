Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Почти 11 млн рублей украл с карты москвички лжесотрудник Сбербанка

331
0 Оставить комментарий

Почти 11 млн рублей украл с карты москвички лжесотрудник Сбербанка

Москва, 16 декабря. Лжесотрудник Сбербанка похитил у жительницы Москвы почти 11 миллионов рублей. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представившийся сотрудником службы безопасности банка мужчина украл с карты посетительница 10,7 миллиона рублей. Женщина обратилась в отделение правоохранительных органов вечером 14 декабря.

Удалось установить, что злоумышленник сказал потерпевшей, что ее счет заморожен, а деньги переведены на нейтральный счет.

«Для возврата средств он попросил женщину продиктовать пароль, пришедший в SMS-сообщении. После этого со счета пострадавшей списалось 10, 77 миллиона рублей», — сообщили в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.