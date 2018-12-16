Технологии для беспилотного вождения появятся в поездах московского метро

Москва, 16 декабря. Техническими элементами для беспилотного вождения оборудовали новые поезда в московском метрополитене.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заместителя генерального директора по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Андрея Васильева.

По его мнению, метрополитен — это самый подходящий полигон для внедрения поездов без машинистов, однако для того, чтобы беспилотники могли курсировать между станциями подземки, необходимо провести работу со всеми заинтересованными организациями и представителями власти.