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Московских автомобилистов предупредили о пробках на дорогах с 17 декабря

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Московских автомобилистов предупредили о пробках на дорогах с 17 декабря

Москва, 16 декабря. Традиционный рост количества автомобилей на московских дорогах можно наблюдать уже в начале следующей недели. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Это связано с началом подготовки к новогодним праздникам. Прогнозируется, что количество машин на дорогах вырастет на три-пять процентов по сравнению со среднемесячными значениями. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«… и составит больше 3,7 миллиона машин в сутки», — подчеркнули в ЦОДД,

Основной пик загруженности придется на период с 24 по 28 декабря. В ночь на 1 января пробок не будет, однако возможны заторы у крупных торговых центров. Автомобилистов просят в последние две недели ноября пользоваться общественным городским транспортом.

Автор: Алексей Громов
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