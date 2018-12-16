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Пять пар часов за 8,5 млн рублей похитили у пенсионера в Москве

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Пять пар часов за 8,5 млн рублей похитили у пенсионера в Москве

Москва, 16 декабря. Пять дорогостоящих наручных часов украли из квартиры пенсионера в центре Москвы. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного главка МВД.

Неизвестный украл пять наручных часов на сумму 8,5 миллионов рублей из квартиры пенсионера 1951 года рождения на улице Большая Дмитровка. Пожилой мужчина обратился в отделение правоохранительных органов в субботу, 15 декабря.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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