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Стало известно, где срубят кремлевскую новогоднюю ель

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Стало известно, где срубят кремлевскую новогоднюю ель

Москва, 16 декабря. В Московской области срубят главную новогоднюю елку, которую установят в российской столице. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой.

Планируется, что в воскресенье, 16 декабря,столетнюю ель, высота которой составляет 27 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров, срубят в районе деревни Еремино Щелковского района Подмосковья. Затем дерево в упакованном виде уложат на специальную автоплатформу и отправят в Москву. Оно прибудет в Кремль вечером во вторник, 18 декабря. 

Ель установят на Соборной площади, ее украсят в стиле «Зимний лес». Для этого понадобятся несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

Автор: Алексей Громов
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