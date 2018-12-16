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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в воскресенье

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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в воскресенье

Москва, 16 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о высоком атмосферном давлении в воскресенье, 16 декабря. Соответствующую информацию передает портал «Метеоновости».

В воскресенье, 16 декабря, ожидается усиление морозов, температура опустится ниже нормы на шесть-семь градусов. Синоптики обещают 11-градусные морозы. Также атмосферное давление превысит средние значения на 20 единиц, это связано с тем, что в Москве и Подмосковье царит антициклон. 

На дорогах возможно образование гололедицы, поэтому горожанам нужно быть предельно внимательными и осторожными — соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Автор: Алексей Громов
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