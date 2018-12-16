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Зимний сезон в Москве превращается в яркий праздник — Собянин

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Зимний сезон в Москве превращается в яркий праздник — Собянин

Москва, 16 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимний сезон в российской столице для горожан стал самым ярким новогодним праздником. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам градоначальника, в текущем году гостиничные номера заполнены полностью, однако в 2010 году они были заполнены лишь на треть.

«Самый темный, серый, скучный сезон превращается в великолепный, яркий праздник. Это очень важно для нашего города, который по три-четыре зимних месяца не видит солнца, — создать праздник и хорошее настроение для людей», — заявил Собянин.

Также он отметил, что туристический поток вырос в два раза.

Автор: Алексей Громов
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