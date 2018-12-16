Синоптики предупредили москвичей о 11-градусных морозах в воскресенье

Москва, 16 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о сильных морозах в воскресенье. Соответствующую информацию передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В воскресенье, 16 декабря, столбик термометра опустится от минус девяти до минус 11 градусов. В дневное время суток ожидается облачная с прояснениями погода.

Синоптики осадков не прогнозируют, в некоторых районах возможно образование гололедицы, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными и осторожными — соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Ветер будет дуть со скоростью от одного до шести метров в секунду.