Автомобиль вспыхнул на юге Москвы

Москва, 16 декабря. Очевидцы сообщили о горящем автомобиле на юге Москвы, пишет РЕН ТВ.

Сообщение о происшествии поступило от прохожих в ночь на воскресенье, 16 декабря: в районе Старокаширского шоссе загорелась припаркованная машина. Детальная информация уточняется, к настоящему моменту данных о пострадавших и погибших, к счастью, не поступало.

Ранее ФАН сообщало о пожаре в подмосковном Пересвете. Поступила информация о гибели двоих человек.