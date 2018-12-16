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Автомобиль вспыхнул на юге Москвы

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Автомобиль вспыхнул на юге Москвы

Москва, 16 декабря. Очевидцы сообщили о горящем автомобиле на юге Москвы, пишет РЕН ТВ.

Сообщение о происшествии поступило от прохожих в ночь на воскресенье, 16 декабря: в районе Старокаширского шоссе загорелась припаркованная машина. Детальная информация уточняется, к настоящему моменту данных о пострадавших и погибших, к счастью, не поступало.

Ранее ФАН сообщало о пожаре в подмосковном Пересвете. Поступила информация о гибели двоих человек.

Автор: Алексей Громов
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