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Московская пенсионерка лишилась Lexus за 3,2 млн рублей

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Московская пенсионерка лишилась Lexus за 3,2 млн рублей

Москва, 16 декабря. Уголовное дело возбудили по факту угона в Савеловском районе Москвы автомобиля стоимостью 3,2 миллиона рублей.

Сообщение об угоне машины на улице 4-й Вятский переулок поступило в отделение правоохранительных органов от 59-летней пенсионерки. Соответствующую информацию передается агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

Удалось установить, что автомобиль марки Lexus RX200T находился на территории неохраняемой парковки, расположенной у дома по указанному адресу. Стоимость авто составляет 3,2 миллиона рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Алексей Громов
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