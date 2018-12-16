Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Участок Большой кольцевой линии метро Москвы закроют на сутки

35
0 Оставить комментарий

Участок Большой кольцевой линии метро Москвы закроют на сутки

Москва, 16 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о том, что участок БКЛ метро города будет закрыт 16 декабря.

Как передает пресс-служба столичного метрополитена, в воскресенье, 16 декабря, участок Большой кольцевой линии подземки между станциями «Петровский парк» и «ЦСКА» закроют в связи с подготовкой к открытию станции «Савеловская».

Для пассажиров будут работать станции метро «Полежаевская», «Динамо» и «Хорошево» МЦК, поезда пустят только на участке между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская». Движение в штатном режиме восстановят 17 декабря.

 

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.