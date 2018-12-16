Участок Большой кольцевой линии метро Москвы закроют на сутки

Москва, 16 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о том, что участок БКЛ метро города будет закрыт 16 декабря.

Как передает пресс-служба столичного метрополитена, в воскресенье, 16 декабря, участок Большой кольцевой линии подземки между станциями «Петровский парк» и «ЦСКА» закроют в связи с подготовкой к открытию станции «Савеловская».

Для пассажиров будут работать станции метро «Полежаевская», «Динамо» и «Хорошево» МЦК, поезда пустят только на участке между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская». Движение в штатном режиме восстановят 17 декабря.