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МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за тумана и гололедицы

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МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за тумана и гололедицы

Москва, 16 декабря. Региональное управление МЧС России предупредило жителей Москвы о надвигающихся тумане и гололедице. Соответствующее сообщение опубликовано в социальной сети Twitter.

Уточняется, что жителям столицы следует быть готовыми к сложным погодным условиям в ближайшие несколько часов.

«В ближайшие 1 — 3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200 — 700 метров, изморозь, на дорогах гололедица», — указано в сообщении.

Ранее Газета.ru сообщала о том, что на Москву надвигается скандинавский антициклон.

Автор: Сергей Свазовский
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