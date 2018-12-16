МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за тумана и гололедицы

Москва, 16 декабря. Региональное управление МЧС России предупредило жителей Москвы о надвигающихся тумане и гололедице. Соответствующее сообщение опубликовано в социальной сети Twitter.

По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м., изморозь, на дорогах гололедица. pic.twitter.com/87xrEYvqzU — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) December 15, 2018

Уточняется, что жителям столицы следует быть готовыми к сложным погодным условиям в ближайшие несколько часов.

«В ближайшие 1 — 3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200 — 700 метров, изморозь, на дорогах гололедица», — указано в сообщении.

Ранее Газета.ru сообщала о том, что на Москву надвигается скандинавский антициклон.