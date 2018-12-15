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Москвичи получат 20 новых домов по программе реновации в 2019 году

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Москвичи получат 20 новых домов по программе реновации в 2019 году

Москва, 15 декабря. Столичные власти планируют передать в 2019 году под заселение 20 жилых домов в рамках программы реновации, сообщили в Департаменте градостроительной политики.

Строительство ведется за счет городского бюджета, в домах, которые передадут москвичам, 5,3 тысячи квартир. Программа реновации стартовала в Москве в августе прошлого года.

В нее вошло более пяти тысяч домов, преимущественно, пятэтажные дома-хрущевки. До конца 2018 года в новые дома переселятся около 10 тысяч человек.

Власти Москвы стараются обновить столичный жилой фонд. В регионах надеются, что московский опыт реновации внедрят по всей России.

Автор: Ирина Селезнева
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