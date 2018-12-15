Предновогодняя распродажа началась в московском метро

Москва, 15 декабря. Сувениры с символикой московскго метро с 15 по 31 декабря можно будет купить в магазинах со скидкой до 70 процентов, сообщили в пресс-службе подземки.

Предновогодняя распродажа сувениров началась в столичном метро. Выбрать из 300 видов товаров с символикой метро можно на стойках «Живое общение».

Москвичи и туристы могут приобрести толстовки, блокноты, календари, ручки, футболки, значки и многое другое. Ранее сообщалось, что в метро состоялся мастер-класс по живописи для всех желающих.

На стойках «Живое общение» принимают письма и открытки к Новому году. Отправка по Москве осуществляется бесплатно. Дед Мороз из Великого Устюга начал свое праздничное турне по российским городам с Москвы.