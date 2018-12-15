Дед Мороз зажег огни на Елке Победы в Москве

Москва, 15 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга приехал в столицу России и зажег огни на елке Победы на Поклонной горе, в праздничном мероприятии приняли участие более тысячи москвичей.

В музее Победы состоялось открытое мероприятие, посвященное приезду Деда Мороза в российскую столицу. На празднике были финалисты конкурса «Нарисуй Елку Победы», воспитанники благотворительных фондов, юные спортсмены.

Дед Мороз поздравил школьников с наступающим Новым годом и пожелал им исполнения желаний, здоровья и больших творческих успехов. Это первый музей, который посетил гость из Великого Устюга в рамках своего турне.

В Северную столицу России Дед Мороз отправится 22 декабря, к этому времени город будет полностью готов к встрече. В новогоднюю ночь метро в двух столицах будет работать без перерыва.