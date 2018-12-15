Власти Москвы назвали среднюю стоимость поездки на такси

Москва, 15 декабря. В текущем году средний чек поездки на такси в Москве составил 455 рублей, что на 5 рублей меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении столичного транспортного комплекса.

Объем рынка такси в Москве равен около 80 млрд рублей. Интернет-агрегаторы при заказе такси берут 30% от стоимости поездки, они обработали 80% всех заказов. Около 10% приходятся на пассажиров, который поймали такси на улице.

Добавляется, что пассажиры хотят видеть такси желтого цвета, однако услуги извоза предоставляют водители на самых различных машинах. Ранее сообщалось, что в неблагоприятные погодные условия сервисы такси быстро реагируют и поднимают цену на извоз.