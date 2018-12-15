Пожар рядом с московским аэропортом «Шереметьево» попал на видео

Москва, 15 декабря. В районе московского аэропорта «Шереметьево» произошел пожар, об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

По предварительным данным, возгорание произошло за пределами взлетно-посадочной полосы. Как пояснили в МЧС по региону, пожар ликвидировали в 15.25, огонь распространился на площади в 10 квадратных метров.

Как добавили в спасательном ведомстве, в Химках никто не пострадал. На кадрах ролика можно увидеть, как в небо поднимается большой столб черного дыма.