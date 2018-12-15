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Общество

Два путепровода через железную дорогу откроют в Москве в 2019 году

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Два путепровода через железную дорогу откроют в Москве в 2019 году

Москва, 15 декабря. Заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в будущем году будут открыты два путепровода через Казанское и Курское направления Московской железной дороги.

Первый путепровод появится на улице Пруд Ключики, а второй – на участке от Кантемировской улицы до МКАД. Хуснуллин добавил, что в 2018 году в Новой Москве открыли пять путепроводов.

Ранее в оперативных ведомствах сообщили, что много пассажиров гибнут при переходе через железнодорожные пути. Они призвали москвичей быть аккуратными и переходить пути только в специально отведенных для этого местах.

Автор: Ирина Селезнева
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