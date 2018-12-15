Москвичи рассказали, что их больше всего беспокоит в метро

Москва, 15 декабря. Власти Москвы выяснили, какие факторы вызывают беспокойство у пассажиров метро. По данным Транспортного комплекса Москвы, только 6 процентов респондентов обеспокоены безопасностью подземки.

Москвичи и гости города беспокоятся, что в метро находятся асоциальные личности. Об этом сообщили 31% опрошенных. Опрос был проведен с сентября по декабрь на разных станциях московского метро, в нем приняли участие около 5 тысяч пассажиров.

А вот пассажиры наземного транспорта беспокоятся из-за того, что многие остановки не защищены от ветра и дождя. Кроме того, у многих вызывает раздражение необходимость в пересадках с одного транспорта на другой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Бориса Грызлова с днем рождения и отметил его вклад в становление Госдумы.