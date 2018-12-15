Московскому полицейскому оторвало кисти рук снарядом времен войны



Москва, 15 декабря. Полицейский пострадал при детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который он обнаружил на трассе А-108 в Москве.

Пострадавший является участковым по району Марьина Роща. По предварительным данным, он находился в свободное от службы время на трассе А-108. Здесь обнаружил боеприпас, который сдетонировал. Сообщается, что стражу правопорядка оторвало кисти рук.

Ранее мужчина воткнул нож в сердце полицейскому в Москве, однако его спас бронежилет. Сотрудник силовых ведомств не пострадал, нападавшего задержали.