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Инкрустированные бриллиантами Rolex украли у якутского чиновника в Москве

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Инкрустированные бриллиантами Rolex украли у якутского чиновника в Москве

Москва, 15 декабря. Советника по безопасности главы якутского правительства ограбили в Москве. Чиновник лишился планшета, денег и дорогих часов Rolex. 

Вечером 13 декабря мужчина находился в алкогольном опьянении, он остановил такси на улице Мантулинская, в которой уснул. Проснулся пострадавший на Шмитовском проезде и не обнаружил при себе сумки с таблетом, паспорт и полмиллиона рублей.

По его словам, у него с руки похитили золотые часы Rolex, инкрустированные бриллиантами, пишет «Москва». Правоохранительные органы расследуют кражу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге местного жителя ограбили шестеро неизвестных, отобрав ботинки и мобильный телефон.

Автор: Ирина Селезнева
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