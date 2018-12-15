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Собянин отметил вклад Грызлова в становление Госдумы

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Собянин отметил вклад Грызлова в становление Госдумы
Москва, 15 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова с днем рождения. Об этом градоначальник написал в соцсетях.

Собянин назвал Грызлова человеком, который внес большой вклад в становление Госдумы. Он пожелал ему счастья и здоровья. В 2017 году Борис Грызлов возглавил высшей совет ЕР, имеет ряд госнаград.

Российский политик работает в контактной группе в Минске по урегулированию ситуацию в Донбассе в качестве полномочного представителя президента РФ.

Автор: Ирина Селезнева
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