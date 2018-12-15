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«Желтая» ветка московского метро протянется до Внуково к 2023 году

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«Желтая» ветка московского метро протянется до Внуково к 2023 году
Москва, 15 декабря. Калининско-солнцевскую линию метро Москвы планируют продлить до поселка Внуково к 2023 году, заявил заммэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин. 

Появление метро в поселке Внуково решит сразу две задачи: облегчит вопрос с поездками в аэропорт и поможет местным жителям ездить в центр города.

Хуснуллин считает, что появится две станции: одна на Боровском шоссе, а вторая непосредственно рядом с аэропортом. Ранее сообщалось, что сотрудники метрополитена активно украшают станции подземки перед зимними праздниками.

На одной из станций появилась елка, созданная с использованием проездных билетов. Другую станцию украсили картинами москвичей с предновогоднего мастер-класса.

Автор: Ирина Селезнева
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