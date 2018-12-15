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Пассажиры нарисовали 16 новогодних картин для метро Москвы

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Пассажиры нарисовали 16 новогодних картин для метро Москвы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Шестнадцать картин на новогоднюю тематику нарисовали пассажиры метро Москвы в ходе мастер-классов с профессиональными художниками, сообщили в пресс-службе подземки.

Мастер-классы прошли на переходе станции «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина». Картины разместили в переходе. Столичный метрополитен готовится к Новому году. Станции украшаются елками, на турникетах появились новогодние стикеры.

На 18 станциях метрополитена принимаются письма и открытки с Новым годом. Сервис работает на территории Москвы. Поздравления отправляются совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось, что на одной из станций появилась елка из использованных проездных билетов. На ее создание потребовалось 230 тысяч билетов «Единый», пишет РИА Новости.

Автор: Ирина Селезнева
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