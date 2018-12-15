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Бронежилет спас полицейского от удара в сердце в Москве

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Бронежилет спас полицейского от удара в сердце в Москве
Москва, 15 декабря. Мужчина в Москве ударил полицейского ножом в область сердца, сотрудника правоохранительных органов спас бронежилет, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело после инцидента, который произошел вечером 14 декабря. На Лесной улице злоумышленник напал на полицейского. Форменное обмундирование спасло жизнь стражу правопорядка.

Нападавшего задержали, проводятся следственные мероприятия, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что молодой человек и девушка украли радиатор из женского туалета в Подмосковье.

Автор: Ирина Селезнева
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