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В Москве отремонтировали более половины трамвайных путей

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В Москве отремонтировали более половины трамвайных путей

Москва, 15 декабря. Более половины трамвайных путей отремонтировали в Москве за восемь лет, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году почти 20 км рейльсов обновили в четырех районах российской столицы. Как сообщил главный инженер Павел Хмелев, при ремонте используются шумопоглощающие материалы.

Отмечается, что к 2020 году в Москве отремонтируют свыше 60 км путей, на ряде улиц установят остановки. К 2035 году в ТиНАО появится почти 180 км трамвайных путей.

Ранее сообщалось, что к 2021 году заработают 15 новых станций БКЛ. Городские власти стараются создать современную и эффективную транспортную систему, которая поможет москвичам и гостям Москвы быстро и с удобством добираться из одного района в другой.

Автор: Ирина Селезнева
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