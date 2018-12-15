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Антициклон принес в Москву январские морозы

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Антициклон принес в Москву январские морозы

Москва, 15 декабря. Жителей и гостей Москвы в субботу ожидает небольшой снег и до шести градусов мороза. В Московской области столбики термометров покажут минус 9 градусов.

Как сообщили в Гидрометцентре России, 15 декабря подует слабый северный ветер со скоростью до 2 метров в секунду, на дорогах ожидается гололедица. Известно, что антициклон со Скандинавии принес морозную январскую погоду.

В ночь на 16 декабря сильно похолодает, температура понизится до минус 14 градусов, в области до 16 градусов мороза. Водителей просят воспользоваться общественным транспортом из-за непогоды. А тех, кто все же решился ехать на личном авто, просят быть внимательными из-за гололедицы, не нарушать ПДД и не делать резких маневров.

Автор: Ирина Селезнева
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