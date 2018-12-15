Москвича оштрафовали за отказ пройти досмотр в метро

Москва, 15 декабря. Гагаринский районный суд Москвы признал виновным в нарушении транспортной безопасности пассажира метро, который отказался предоставить багаж для досмотра.

В пресс-службе столичной подземки сообщили, что за невыполнение просьбы сотрудников безопасности пассажир выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Отмечается, что инцидент произошел 5 декабря.

Пассажира задержали после того, как он отказался от обязательного досмотра. Известно, что с начала 2018 года в метро досмотрели свыше 117 млн пассажиров, 57 млн были с багажом.

Напомним, что металлоискатели и проверка багажа были введены в метрополитенах России в антитеррорситических целях. Это служит безопасности пассажиров, которые пользуются подземным общественным транспортом.