Директора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск

Москва, 15 декабря. Директора столичного хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск, он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия, сообщили в СУ СК по Москве.

В офисе и дома скрывающегося от следствия директора сотрудники правоохранительных органов провели обыски. С августа текущего года он не выплатил своим 100 сотрудникам более 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Брянске пойдет под суд директор ООО «33 дуба», который обвиняется в невыплате зарплаты 22 сотрудникам в размере 363 тыс рублей. Напомним, что невыплата зарплаты, стипендий, пенсий и иных пенсий регулируется статьей 145.1 УК РФ.