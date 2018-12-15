Водителям Москвы раздают листовки с новыми тарифами на парковку

Москва, 15 декабря. Листовки с новыми тарифами и правила пользования парковками в Москве раздают автомобилистам, сообщили в пресс-службе «Администратора Московского парковочного пространства».

Новые правила вступили в силу 15 декабря. Инспекторы АМПП раздают листовки. Стоимость парковки составляет от 80 до 380 рублей в час. Однако это не касается льготников и владельцев парковочных разрешений.

На 237 улицах в центре Москвы отменили бесплатную парковку. Ранее жителей российской столицы проинформировали, что в Новый год парковками можно воспользоваться бесплатно, пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что повышение тарифов на парковку является единственным способом регулирования числа транспортных средств и разгрузки городских трасс.