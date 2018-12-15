Две станции БКЛ в Москве закроют 16 декабря

Москва, 15 декабря. Две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «ЦСКА» и «Петровский парк» закроют 16 декабря из-за подключения станции «Савеловская» к кольцу.

В воскресенье движение поездов метро по БКЛ будет осуществляться между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская», «Рассказовка» — «Хорошевская». Ранее в Департаменте строительства Москвы сообщили, что к концу 2021 завершат строительство 15 станций, кольцо замкнут к 2023 году.

Столичные власти планируют создать современную эффективную транспортную систему города, которая поможет сократить время на проезд из точки А в точку Б, а также разгрузит остальные ветки метро.