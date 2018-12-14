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Москвичей напугали 17-градусными морозами

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Москвичей напугали 17-градусными морозами

Москва, 14 декабря. Синоптики предупредили жителей и гостей российской столицы, что пора снова готовиться к похолоданию. Об этом сообщили в Гидроментцентре РФ.

К выходным в Москве похолодает, а на следующей неделе в столичный регион придут настоящие морозы. 17 декабря ночью ожидается температура воздуха в районе 16 градусов со знаком минус. Днем столбики термометра опустятся до минус 12 градусов.

18 декабря ночью прогнозируется минус 14 градусов, днем — минус 17. Ранее сообщалось, что в Москве будут сильнее накалены батареи, чтобы в домах местных жителей было тепло и уютно при резкой смене погоды.

Автор: Ирина Селезнева
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