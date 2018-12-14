Неизвестные выкрали батарею из женского туалета в Подмосковье

Москва, 14 декабря. Молодой человек и девушка выкрали отопительный радиатор из женского туалета парка Покровский в подмосковном городе Хотьково.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Чтобы скрыть преступление, парень прижал батарею к спине девушки. Злоумышленникам удалось скрыться.

В администрации парка сообщили, что установили в туалете новую батарею, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее сообщалось, что в Москве у владельца BMW украли сумку, в которой находилось 13 млн рублей.