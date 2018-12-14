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Скульптуры рыб вернули павильону «Биология» на ВДНХ

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Скульптуры рыб вернули павильону «Биология» на ВДНХ

Москва, 14 декабря. Полутораметровые скульптуры рыб, надпортальное украшение входной группы главного фасада и метлахская плитка спустя полвека появились на павильоне «Биология» в ВДНХ в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Рыбы были утрачены в 1970-х годах прошлого века, их воссоздали по архивным фото. По словам главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, реставрация ВДНХ продолжается.

Специалисты занимаются восстановлением около 40 зданий. Павильон «Биология» причислен к объектам культурного наследия федерального значения. Москвичи и туристы смогут посетить его в 2019 году, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве усилят накал теплосети, чтобы обеспечить повышение температуры в домах москвичей перед морозами. Синоптики предупредили о 17-19 градусах со знаком минус в эти выходные.

Автор: Ирина Селезнева
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