В Москве усилят накал систем отопления из-за предстоящих морозов

Москва, 14 декабря. «Московская объединенная энергетическая компания» повысит температуру на внутренних системах отопления из-за резкого похолодания в выходные в столичном регионе.

Сотрудники МОЭК оперативно корректируют температурный режим систем в зависимости от погоды в Москве. При 5 градусах мороза накал теплосети составляет 96 градусов, при минус 15 мороза до 125 градусов, при минус 22 — 130 градусов, рассказали в компании.

Здесь призвали москвичей и гостей города не приближаться к местам парения на улице и находиться на безопасном расстоянии, пишет ТАСС. Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», 16 декабря в столице дневная температура воздуха составит 16-19 градусов мороза.

Синоптики предупреждали, что перепады температуры будут наблюдаться в регионе всю зиму.